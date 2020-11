Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel sauvé par... Mbappe et Neymar ?

Publié le 7 novembre 2020 à 12h15 par La rédaction

Alors que Thomas Tuchel serait menacé et pourrait ne pas finir la saison au PSG si ses résultats ne s'amélioraient pas, la priorité de Leonardo pourrait être tout autre alors que Doha ne donnerait plus autant d'argent qu'auparavant...

Si Thomas Tuchel a été hauteur de la meilleure saison de l'histoire du PSG il y a quelques mois avec un triplé Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue ainsi qu'une finale de Ligue des Champions, le technicien allemand est désormais plus que jamais en danger, et l'espoir d'une prolongation de contrat au PSG semble être définitivement tombé à l'eau. En froid avec Leonardo, l'ancien entraineur du Borussia Dortmund est également vivement contesté par ses performances d'une part, alors que les Parisiens ont concédé deux défaites au cours des trois premières journées de Ligue des Champions, mais également ses choix, notamment d'aligner Danilo Pereira en défense et Marquinhos au milieu de terrain. Toutefois, si L'Equipe rapportait ce samedi que Leonardo et Thomas Tuchel ne se parlaient presque plus, le directeur sportif brésilien aurait d'autres priorités que de licencier l'Allemand.

« Son objectif numéro 1 ce n’est pas de virer Tuchel »