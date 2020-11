Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar tiendrait déjà le remplaçant de Tuchel...

Publié le 7 novembre 2020 à 7h15 par La rédaction

Déjà menacée, la place de Thomas Tuchel au PSG est remise en cause après la défaite contre Leipzig. Alors que Leonardo chercherait son successeur, plusieurs joueurs valideraient une arrivée de Thiago Motta.

L’avenir de Thomas Tuchel est au centre de tous les débats. L’Allemand, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, semble ne effet plus en danger que jamais et une prolongation semble plus qu’improbable, à l’heure actuelle. Ainsi, nous vous parlions l’hiver dernier de la volonté de Leonardo de placer Massimiliano Allegri sur le banc du PSG. L’autre gros nom évoqué est Mauricio Pochettino, tandis que la piste Thiago Motta semble prendre de l’ampleur de jour en jour...

Le profil de Thiago Motta apprécié