PSG - Malaise : Neymar particulièrement contrarié ?

Publié le 6 novembre 2020 à 21h45 par H.G. mis à jour le 6 novembre 2020 à 21h49

Actuellement blessé mais malgré tout appelé avec la sélection du Brésil pour cette trêve internationale, Neymar serait convaincu que jouer avec son équipe nationale lui permettra aussi d’être en forme pour le prochain match de Ligue des Champions face à Leipzig.

Malgré sa blessure contractée face à l’İstanbul Başakşehir en Ligue des Champions il y a une semaine, Neymar a été appelé pour passer la trêve internationale avec le Brésil. Une décision qui agace le PSG de l’aveu même de Thomas Tuchel, bien qu’il ne puisse rien faire pour aller à l’encontre du choix de la sélection brésilienne. Il faut dire que l’entraîneur parisien est bien conscient que son effectif est limité dernièrement à cause de nombreuses absences dues à des blessures, et il aurait ainsi aimé profiter de la trêve internationale à venir pour faire souffler ses cadres. Cependant, le Brésil ne partage pas l’avis du technicien du PSG, et il semblerait que Neymar ne soit également pas sur la même longueur d’onde que Thomas Tuchel à ce sujet…

Neymar voulait vraiment passer la trêve internationale avec le Brésil