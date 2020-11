Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos, Danilo... Tuchel est plus fragilisé que jamais !

Publié le 6 novembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Le choix de Thomas Tuchel d'intervertir les positions de Danilo Pereira et Marquinhos n'en finit plus de faire parler. En interne, les deux joueurs commenceraient à s'agacer ce qui fragilise encore un peu plus le technicien allemand.

Voilà plusieurs mois que Thomas Tuchel réclame des renforts dans l'entrejeu. C'est ainsi que Danilo Pereira a débarqué dans les dernières heures du mercato. Et pourtant, l'entraîneur du PSG a décidé d'utiliser le Portugais au poste de défenseur central afin de faire monter Marquinhos au milieu de terrain. Un choix qui intrigue. « On en parle tous les jours… Personne ou presque n'a réellement compris les choix du coach avec ces deux joueurs », confiait ainsi un proche d'un joueur international du PSG dans les colonnes du Parisien . Au-delà de ces interrogations, ce choix ne porte pas ses fruits puisque contre le RB Leipzig, Marquinhos et Danilo Pereira sont responsables sur les deux buts allemands à cause d'un positionnement hasardeux dû à leur manque de repères à leur nouveau poste. Et en interne, la situation commencerait à se tendre.

Danilo affiche sa déception... avant d'aller sur le banc ?

En effet, Danilo Pereira n'a pas manqué d'afficher son agacement publiquement après la défaite contre le RB Leipzig : « Défenseur ce n’est pas ma position, moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande. Non, je connais le rôle basique d’un défenseur. J’essaie de m’habituer à ce que le coach me demande. Mes partenaires m’aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense ». L'international portugais ne souhaite pas faire de vagues mais rappelle que si ses performances ne répondent pas aux attentes, c'est essentiellement dû au fait qu'il n'évolue pas à sa meilleure position. D'ailleurs, Fernando Santos, sélectionneur du Portugal, a confirmé : « J'ai beaucoup de respect pour Thomas Tuchel, il a ses opinion, et j'ai les miennes. Et pour moi, Danilo est un milieu de terrain. J'ai déjà pensé à la faire jouer défenseur mais pour moi c'est surtout un milieu. Et il en sera ainsi en sélection . » Suffisant pour que cela change au PSG . D'après les informations de L'Equipe , il y a très peu de chance puisque si Thomas Tuchel utilise Danilo Pereira un cran plus bas, c'est pour avoir Marquinhos, qu'il considère comme « le cœur de l'équipe », au milieu de terrain et pas par conviction que l'ancien capitaine du FC Porto deviendra un brillant défenseur. D'autant plus qu'avec le retour de Thilo Kehrer, l'entraîneur du PSG pourrait décider de faire de Danilo Pereira une simple doublure à deux postes différents.

Marquinhos a des craintes