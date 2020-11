Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Beckham pourrait jouer un sale tour à Leonardo pour cette star de Zidane !

Publié le 7 novembre 2020 à 12h45 par La rédaction

En fin de contrat en 2021, Sergio Ramos serait fortement courtisé par Leonardo pour prendre la succession de Thiago Silva au sein de la charnière centrale du PSG. Toutefois, le directeur sportif brésilien pourrait se heurter à une concurrence de taille venue d'outre-Atlantique.

Indispensable au Real Madrid, Sergio Ramos n'a pourtant toujours pas prolongé son contrat avec les Merengues , et pourrait ainsi partir librement l'été prochain. Si le capitaine du Real Madrid ne serait pas opposé à l'idée de prolonger l'aventure dans son club de cœur, il se heurte à la politique du club madrilène qui ne prolonge les joueurs de plus de 30 ans que d'une année à la fois. Si aucun accord n'a été trouvé pour le moment au sujet du défenseur de 34 ans, la relation fusionnelle entre Sergio Ramos et son président, Florentino Perez, pourrait amener les deux hommes à trouver un accord au cours des prochaines semaines. Dans le cas contraire, Leonardo reste attentif à la situation et verrait d'un bon œil le recrutement d'un joueur d'expérience comme Sergio Ramos, qui semble se bonifier avec le temps, alors que le PSG n'a toujours pas trouvé de réel successeur à Thiago Silva. Toutefois, le directeur sportif brésilien devrait faire face à une concurrence de taille.

Inter Miami, Ramos... Intérêt réciproque ?