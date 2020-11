Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Perez à la baguette pour Sergio Ramos ?

Publié le 6 novembre 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2021, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Selon la presse espagnole, le club merengue serait prêt à offrir un contrat de deux saisons à son capitaine, et ce, malgré ses 34 ans. Alors qu'il entretiendrait une relation privilégiée avec Sergio Ramos, Florentino Pérez traiterait directement avec lui pour régler ce dossier.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Sergio Ramos serait toujours incertain. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine du Real Madrid pourrait quitter le club librement dans les prochains mois. Alors qu'il a déjà soufflé ses 34 bougies, Sergio Ramos reste indispensable pour le club merengue. Toutefois, il pourrait se laisser tenter par une toute nouvelle aventure, puisqu'il serait suivi par la Juventus et le PSG. De son côté, le Real Madrid n'a pas pour habitude d'offrir de longs contrats à ses trentenaires, mais il pourrait faire une entorse à ses principes pour Sergio Ramos. D'après les dernières indiscrétions du programme El Larguero (Cadena Ser), la direction du Real Madrid serait prête à offrir un contrat de deux saisons à son capitaine. Un bail sans augmentation de salaire puisque la crise provoquée par le coronavirus aurait sérieusement touché les caisses madrilènes. Et pour régler ce dossier, Florentino Pérez agirait personnellement. Très proche de Sergio Ramos, le président du Real Madrid préférerait prendre les choses en main et ne laisser personne s'immiscer.

Une confiance aveugle entre Florentino Pérez et Sergio Ramos ?