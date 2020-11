Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Où ça en est pour la prolongation de Sergio Ramos ?

Publié le 5 novembre 2020 à 22h00 par T.M.

Au Real Madrid, le cas de Sergio Ramos fait énormément parler puisque l’Espagnol est en fin de contrat. Alors qu’une prolongation est évoquée, des précisions ont été apportées.

Essentiel au Real Madrid, Sergio Ramos est actuellement au centre des discussions dans la capitale espagnole. La raison ? La situation contractuelle du capitaine de Zinedine Zidane. En effet, à 34 ans, le défenseur central est actuellement dans sa dernière année et pourrait donc partir libre en juin prochain, ce qui intéresserait d’ores et déjà certains clubs comme le PSG. A moins que Sergio Ramos ne prolonge prochainement. Mais dernièrement, à propos de ce nouveau contrat, les échos n’étaient pas forcément bons et faisaient état de divergences entre les positions de chacun.

Un terrain d’entente sera-t-il trouvé ?