Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un grand pas en avant pour l'avenir de Sergio Ramos ?

Publié le 6 novembre 2020 à 9h30 par La rédaction

À l’approche de la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos a enfin ouvert les négociations avec le club. Florentino Pérez aurait déjà dessiné les contours du contrat, ne manquerait plus désormais que l’accord du joueur.

Le Real Madrid l’a montré malgré lui à plusieurs reprises, Sergio Ramos lui est essentiel. Pourtant, à l’approche de sa fin de contrat, en juin 2021, l’avenir du défenseur de 34 ans est toujours incertain. Ce dernier est rentré mardi dans le cercle fermé des joueurs à avoir inscrit 100 buts avec la tunique blanche, et si Zinédine Zidane en a profité pour rappeler son importance, l’accord pour la prolongation de contrat tarde à tomber. Principal point de désaccord, la durée du nouveau bail, pour lequel le capitaine des Merengue souhaiterait deux, voire trois saisons.

Deux ans de plus pour Sergio Ramos ?