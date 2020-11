Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en grand danger pour son avenir ?

Publié le 7 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

De retour au PSG depuis l'été 2019, Leonardo ne ferait pas l'unanimité en interne. A l'image de Thomas Tuchel, le directeur sportif brésilien pourrait être menacé dans les prochaines semaines...

En grande difficulté ces dernières semaines avec notamment deux défaites en trois journées de Ligue des Champions contre Manchester United (1-2) et sur la pelouse de Leipzig (2-1), le PSG vit un début de saison particulièrement compliqué. A quelques mois de la fin de son contrat avec le club de la capitale, Thomas Tuchel est en grand danger concernant son avenir et pourrait être le premier entraineur du PSG licencié en cours de saison depuis Antoine Kombouaré en 2011, remplacé à l'époque par Carlo Ancelotti. Toutefois, le technicien allemand ne serait pas le seul homme fort du PSG à être menacé dans les prochaines semaines. De retour à son poste de directeur sportif depuis l'été 2019, Leonardo et ses choix poseraient également question en interne, et le Brésilien ne serait pas à l'abri...

Des interrogations sur Leonardo ?