Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a fixé un ultimatum à Thomas Tuchel !

Publié le 7 novembre 2020 à 11h30 par Arthur Montagne

En grande difficulté pour son avenir, Thomas Tuchel devrait toutefois être épargné pendant la trêve internationale, peu importe le résultat contre le Stade Rennais. En revanche une contre-performance contre le RB Leipzig ne sera pas pardonné par Doha.

L'avenir de Thomas Tuchel est au cœur de toutes les interrogations. Et pour cause, alors que le contrat du technicien allemand au PSG prend fin en juin prochain, et le début de saison du club de la capitale n'a rien d'encourageant. Bien que les Parisiens soient leaders en Ligue 1, les deux défaites concédées en Ligue des Champions contre Manchester United et le RB Leipzig placent le PSG en position délicate pour la qualification en huitièmes de finale. Conscient de la situation, Thomas Tuchel s'est prononcé sur sa situation en conférence de presse : « On ne traverse pas une période où tout est facile, où tout roule tout seul. Ça serait plus facile si on était en tête en Ligue des Champions, mais il faut regarder le contexte. On est premier en Ligue 1. On a perdu un match à Leipzig, mais c'est un demi-finaliste de Ligue des Champions, il y a eu des penalties, un carton rouge... On peut perdre un match en Ligue des champions, mais ce n'est pas la pire situation du monde. C’est difficile, mais on doit trouver des solutions . »

Tuchel tranquille pendant la trêve...

Mais s'il semble sur la sellette, Thomas Tuchel devrai toutefois vivre une trêve internationale assez tranquille. En effet, selon les informations de L'Equipe , même en cas de défaite contre le Stade Rennais ce samedi, le PSG ne devrait pas se séparer des services de l'Allemand, qui devrait donc survivre à la trêve, mais également au déplacement à Monaco à la reprise le 20 novembre. En revanche, plus aucun écart ne lui sera autorisé en Ligue des Champions. Avec seulement 3 points sur 9 possibles, le PSG n'a plus le droit à l'erreur et devra s'imposer que le RB Leipzig le 24 novembre prochain.

... mais il jouera sa place contre Leipzig