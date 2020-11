Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le feuilleton Aouar !

Publié le 7 novembre 2020 à 20h15 par La rédaction

Après une campagne de Ligue des Champions convaincante, Houssem Aouar était l'objet de convoitise en Europe. Alors que le PSG était intéressé, Arsenal a même fait une offre cet été.

Joueur clé de l'entrejeu lyonnais, Houssem Aouar faisait partie de la liste des partants cet été. Mais à l'image de Memphis Depay et Moussa Dembélé, le milieu français a poursuivi son aventure à l'OL. Et pourtant, ce n'est pas faute de prétendants. Comme le 10 Sport l'a révélé, l'international est une piste de longue date de Leonardo. Alors que le PSG s'était positionné sur Houssem Aouar, les champions de France n'étaient pas seuls. La Juventus était un objectif pour le joueur, tandis qu'Arsenal aurait poussé jusqu'au bout pour décrocher les services du milieu de 22 ans.

Une offre d'Arsenal