Mercato - Real Madrid : Une profonde division entre Zidane et sa direction ?

Publié le 7 novembre 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Revenu sur le banc du Real Madrid il y a un peu plus d’un an et demi, Zinedine Zidane a connu quelques tensions en interne depuis son retour sur le banc du club de la capitale espagnole. Il est fréquemment annoncé que le Français ne voit pas les choses du même point de vue que celui de sa direction, et cela aurait fait de quatre anciens joueurs madrilènes les victimes collatérales de cette lutte en interne.

Cela n’est pas un secret : Zinedine Zidane ne vogue pas sur un long fleuve tranquille depuis son retour au Real Madrid. Tout récemment, le technicien français aurait sauvé son poste en s’imposant face au FC Barcelone (3-1) alors qu’il était sur la sellette après deux défaites contre Cádiz en Liga et face au Chakhtar Donetsk en Ligue des Champions. Seulement voilà, les remous que traverse Zinedine Zidane chez les Merengue en se limitent pas qu’à des motifs sportifs. En effet, il a fréquemment été annoncé que le Champion du monde 1998 ne partage pas le même point de vue que sa direction concernant le recrutement. Par exemple, il y a un an, il souhaitait absolument recruter Paul Pogba pour renforcer son entrejeu, chose à laquelle Florentino Pérez s’opposait fermement en raison du prix du milieu tricolore qu'il jugeait excessif. Et à en croire les dernières informations venues d’Espagne, cette mésentente entre Zinedine Zidane et le board du Real Madrid ne s’arrêterait pas au seul cas du joueur de Manchester United.

James Rodriguez et Mariano Diaz, Zinedine Zidane n’en voulait pas !

En effet, à en croire les informations d’ El Confidencial parues ce samedi, Zinedine Zidane se serait vu imposer plusieurs joueurs par sa direction, et ce en dépit du fait qu’il avait manifesté son opposition quant à leur recrutement. Le premier d’entre-eux serait James Rodriguez, parti cet été du côté d’Everton après une saison 2019/2020 très délicate dans les rangs du Real Madrid. Le média espagnol explique en effet que la venue du Colombien était avant tout un caprice de la part de Florentino Pérez, et ce alors que Zinedine Zidane souhaitait plutôt la venue de N’Golo Kanté pour densifier son entrejeu. Le natif de Marseille serait ainsi entré en contact avec son compatriote du temps où il évoluait à Leicester City, mais le président de la Casa Blanca aurait balayé d’un revers de main la possibilité de le recruter. Ainsi, James Rodriguez a finalement rejoint le Real Madrid contre l’avis de Zinedine Zidane, un entraîneur avec lequel il ne se serait jamais vraiment entendu, et pour le résultat qu’on connaît. Le second joueur à entrer dans cette catégorie serait nul autre que Mariano Diaz. Comme le précise El Confidencial , les tensions entre Cristiano Ronaldo et Florentino Pérez ont fini par conduire au départ du quintuple vainqueur du Ballon d’Or, alors que Zinedine Zidane s’était positionné en faveur d’une prolongation de l’international portugais. Ainsi, pour le remplacer, le président du Real Madrid a décidé de miser avec son staff sur Mariano Diaz. Cependant, en suiveur assidu du football français, Zinedine Zidane aurait manifesté son opposition au recrutement de l’ancien attaquant de l’OL, mais il n’a finalement pas été écouté. Résultat, le technicien madrilène ne l’utilise que très peu, et ce en dépit du fait qu’il soit parvenu à inscrire des buts lorsqu’il est entré en jeu.

Les cas Dani Ceballos et Gareth Bale, autres facteurs de division