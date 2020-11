Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : James Rodriguez explique son départ !

Publié le 7 novembre 2020 à 17h00 par A.D.

A la peine au Real Madrid, James Rodriguez a rejoint Carlo Ancelotti à Everton lors du dernier mercato estival. Alors qu'il a retrouvé des couleurs chez les Toffees, l'international colombien a expliqué pourquoi il avait décidé de rejoindre le club basé à Liverpool.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Zinedine Zidane, James Rodriguez s'est engagé en faveur d'Everton cet été. Un choix payant puisque l'international colombien s'est totalement relancé dans le club emmené par Carlo Ancelotti. Lors d'un entretien accordé à BT Sports , James Rodriguez a justifié son choix de signer à Everton. Comme l'a indiqué le milieu offensif de 29 ans la présence de Carlo Ancelotti l'a conforté dans son choix de rejoindre les Toffees.

«Carlo était exactement ce dont j'avais besoin pour rejoindre Everton»