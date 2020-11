Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez règle ses comptes avec le Barça !

Publié le 7 novembre 2020 à 14h30 par A.M.

Invité à commenter son départ du FC Barcelone cet été, Luis Suarez en a profité pour régler ses comptes et se réjouir de l'accueil qu'il a reçu à l'Atlético de Madrid.

Après sept ans au FC Barcelone, Luis Suarez a été poussé au départ cet été. Sur le déclin du haut de ses 33 ans, l'Uruguayen n'entrait plus dans les plans du Barça, bien décidé à alléger sa masse salariale. C'est la raison pour laquelle, le Pistolero a été invité à partir. L'Atlético de Madrid a décidé de sauter sur l'occasion afin de compenser le départ d'Alvaro Morata. Et pendant que Luis Suarez s'éclate avec les Colchoneros , le FC Barcelone est clairement orphelin de son avant-centre, poste qui n'a pas du tout été renforcé pendant le mercato. Mais surtout, la gestion de ce cas a été particulièrement critiquée du côté catalan notamment par Lionel Messi et d'autres cadres du vestiaire. Et alors que l'Atlético de Madrid défiera le FC Barcelone au retour de la trêve internationale le 21 novembre prochain, Luis Suarez s'est confié sur son départ.

Luis Suarez aurait pu rester au Barça...

En effet, dans les colonnes de AS , le Pistolero a révélé qu'il aurait pu rester au Barça cet été bien qu'il ne regrette pas son choix : « Le moment venu, Koeman m'a dit que si nous ne trouvions pas de solution pour mon transfert, il me compterait comme un joueur de plus au Barça. Mais je voulais chercher une porte de sortie, trouver ma nouvelle destination et heureusement, je l'ai trouvée. Ce que nous avions, c'était un respect mutuel, moi envers lui pour la décision qu'il a prise en tant que coach et lui envers moi pour avoir rempli le rôle de professionnel et continuer à m'entraîner sans me soucier ou me plaindre de la situation que je vivais ».

... mais ne regrette pas son choix !