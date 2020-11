Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez justifie son transfert et tacle le Barça !

Publié le 7 novembre 2020 à 14h00 par La rédaction

Luis Suarez, a été poussé hors de Barcelone lors du dernier mercato estival. L'attaquant uruguayen a alors opté pour l’Atletico de Madrid et il ne regrette pas son choix.

Après six années passées à Barcelone, Luis Suarez a été prié de poser ses valises ailleurs lors de la dernière fenêtre des transferts. Ronald Koeman a, en effet, choisi de se séparer de certains joueurs qu’il jugeait vieillissant. À 33 ans, le troisième meilleur buteur de l’histoire du Barça s’est donc engagé avec l’Atletico de Madrid. Même s’il entretient encore de nombreux liens avec ses anciens coéquipiers, notamment Lionel Messi, le Pistolero ne regrette pas du tout son choix de l’Atletico, un club où il était réellement désiré, contrairement au Barça.

«À l’Atletico, on m'apprécie comme on ne le faisait pas ailleurs»