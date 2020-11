Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie très forte de Luis Suarez sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 7 novembre 2020

Interrogé sur l'avenir de son ami Lionel Messi, Luis Suarez reconnaît qu'il ne dirait pas non à l'arrivée de La Pulga à l'Atlético de Madrid, mais refuse de forcer la décision.

Bien qu'il ait tenté de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi n'a finalement pas pu partir, Josep Maria Bartomeu estimant qu'une clause dans son contrat lui permettant de partir libre n'était plus active. Par conséquent La Pulga n'a pas bougé, à l'inverse de Luis Suarez qui a été poussé au départ en fin de mercato afin d'alléger la masse salariale. L'attaquant uruguayen a ainsi rejoint l'Atlético de Madrid pour le plus grand regret de Lionel Messi qui a vu partir l'un de ses amis. Très déçu de la gestion de la direction du Barça, le sextuple Ballon d'Or souhaiterait toujours partir alors que son contrat prend fin en juin prochain, et ce même si des élections sont prévues pour désigner un nouveau président.

Messi à l'Atlético ? Suarez hésite