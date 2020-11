Foot - Barcelone

Barcelone : L’oncle de Rafael Nadal bientôt au Barça ?

Alors que Josep Maria Bartomeu a récemment démissionné de la présidence de Barcelone, Victor Font serait bien placé pour le remplacer. Il vient d’ailleurs d’obtenir un soutien de poids sur sa liste en la personne de Toni Nadal, l’oncle de Rafael Nadal.