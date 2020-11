Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'offre colossale du Real Madrid se précise pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 novembre 2020 à 16h15 par B.C.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé reste le grand objectif du Real Madrid. L'attaquant français serait d'ailleurs l'unique joueur pour lequel Florentino Pérez serait prêt à casser sa tirelire.

À moins de deux ans de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les préoccupations au sein du PSG. Ainsi, Leonardo multiplie les discussions pour convaincre le joueur et son entourage de prolonger dans la capitale, mais comme vous l'a révélé le 10 Sport récemment, aucune offre concrète n'a encore été formulée. La mission de l'Italo-brésilien s'annonce périlleuse puisque le champion du monde tricolore serait en plein doute concernant son avenir. Plusieurs cadors européens font les yeux doux à Kylian Mbappé, qui n'a jamais caché son envie de rejoindre un jour le Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca , on se prépare d'ailleurs à passer à l'action, quitte à mettre d'autres dossiers de côté.

Le Real Madrid veut casser sa tirelire pour Mbappé et personne d'autre