Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça fait un joli cadeau à Zidane dans ce gros dossier !

Publié le 7 novembre 2020 à 12h00 par A.D.

Le Real Madrid serait toujours aussi déterminé à recruter Erling Braut Haaland. Pour la pépite norvégienne, Zinedine Zidane devrait batailler avec Liverpool, le Bayern, mais pas le FC Barcelone.

Lors de la dernière fenêtre hivernale, l'Europe s'est arraché Erling Braut Haaland. Alors qu'il était suivi par les plus grosses cylindrées européennes, dont le Real Madrid, le buteur de 20 ans a décidé de s'engager en faveur du Borussia Dortmund pour parfaire sa progression. Transféré au BVB pour une somme proche de 20M€, Erling Haaland aurait une valeur beaucoup plus élevée désormais. Alors que le Real Madrid souhaiterait toujours l'enrôler, la pépite norvégienne vaudrait environ 70M€ à présent. Mais à en croire les dernière indiscrétions de Mundo Deportivo , Zinedine Zidane serait contraint de lâcher plus s'il désire s'offrir Erling Braut Haaland. En effet, Mino Raiola devrait exiger une prime de près de 20M€, tandis que le père du joueur pourrait également réclamer un petit quelque chose. Malgré le cout élevé de cette opération, les prétendants ne manquerait pas pour Erling Haaland.

Le Barça peut déjà tirer un trait sur Haaland