Mercato - PSG : Zidane ne lâche rien pour Mbappé !

Publié le 7 novembre 2020 à 15h45 par A.D.

Zinedine Zidane aurait toujours la ferme intention de recruter Kylian Mbappé. Dans cette optique, le coach du Real Madrid serait en contact permanent avec l'attaquant du PSG. Et ce lien entre les deux français pourrait être la clé de l'opération.

Lors de l'été 2017, le Real Madrid aurait tenté de s'offrir Kylian Mbappé, mais le club emmené par Zinedine Zidane a été devancé par le PSG. Trois ans plus tard, l'écurie merengue n'aurait toujours pas tiré un trait sur Kylian Mbappé. Au contraire, Zinedine Zidane serait on ne peut plus déterminé à recruter la star de 21 ans. D'ailleurs, il prendrait lui-même les choses en main pour réussir le coup Mbappé.

Zidane en contact permanent avec Mbappé ?