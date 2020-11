Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mino Raiola à l'origine d'un coup de tonnerre dans le dossier Haaland ?

Publié le 7 novembre 2020 à 13h00 par B.C.

Recruté par le Borussia Dortmund l'hiver dernier, Erling Haaland est déjà annoncé sur le départ. Alors que plusieurs clubs sont sur ses traces, le Real Madrid partirait clairement favori grâce à Mino Raiola. Explications.

A 20 ans, Erling Haaland continue d'affoler les compteurs. L'attaquant norvégien du Borussia Dortmund s'est de nouveau montré décisif en Ligue des champions cette semaine en inscrivant un doublé contre Bruges, totalisant déjà 14 buts en 11 matches dans cette compétition. Haaland s'est très rapidement montré indispensable à son nouveau club et est aujourd'hui considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs du marché. De quoi susciter l'intérêt des mastodontes européens qui surveillent de près la progression vitesse grand V du Norvégien, à l'instar du Real Madrid qui part favori.

L'arrivée d'Haaland au Real Madrid déjà programmé par Raiola ?