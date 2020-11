Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, Herrera... Tuchel peut compter sur son vestiaire !

Publié le 8 novembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Décrié depuis le début de la saison, Thomas Tuchel risquerait sa place en cas de faux pas. Toutefois, il bénéficierait toujours du grand soutien de son vestiaire. Après la large victoire face à Rennes, Angel Di Maria et Ander Herrera ont expliqué que l'ensemble des joueurs comptait toujours sur Tuchel.

Lors de la saison 2019-2020, Thomas Tuchel a réalisé une saison record avec le PSG. Après avoir remporté les quatre trophées nationaux (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions), le coach allemand est parvenu à mener ses hommes jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Une première dans toute l'histoire du PSG. Toutefois, la saison 2020-2021 ne se passe pas du tout comme la précédente. Contraint de lancer sa nouvelle campagne dès la fin de la Ligue des Champions, le PSG éprouve les pires difficultés à évoluer à son plus haut niveau. Et les deux défaites en phase de groupe de la C1 peuvent en attester. Pire, la bande à Neymar est en grande difficulté sur le plan physique et Thomas Tuchel doit faire face à une cascade de blessures. Malgré cette situation délicate, le technicien du PSG pourrait voir son aventure s'achever prématurément s'il ne parvient pas à redresser la barre, lui qui sera en fin de contrat au mois de juin. Alors que la direction du PSG se poserait des questions sur lui, Thomas Tuchel aurait tout de même des alliés au sein du club. Comme l'a fait savoir Angel Di Maria au micro de Canal + , ses coéquipiers et lui-même sont à fond derrière leur coach.

«On a été en finale de la Ligue des Champions, on fait le maximum pour lui»

« Si les joueurs sont toujours derrière Thomas Tuchel ? Oui, bien sûr, je pense que oui. On a été en finale de la Ligue des Champions, c'est un grand entraineur. Il a fait le maximum pour nous et nous on fait le maximum pour lui. Il a toute notre confiance et bien sûr, il a confiance en nous aussi », a précisé Angel Di Maria après le carton face à Rennes (3-0 ce samedi soir). Même son de cloche du côté d'Ander Herrera.

«On est toujours derrière le coach, on est avec lui»