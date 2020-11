Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria monte au créneau pour Thomas Tuchel !

Publié le 8 novembre 2020 à 9h15 par A.D.

Alors que les résultats du PSG ne sont pas parfaits depuis le début de saison, Thomas Tuchel serait en sursis et pourrait perdre son poste d'entraineur. Interrogé sur la situation de son coach, Angel Di Maria a affirmé que ses coéquipiers et lui avaient toujours confiance en lui.

Après une saison quasi-parfaite, Thomas Tuchel a bien du mal à continuer sur sa lancée cette saison. Au lendemain de la finale de la Ligue des Champions, le PSG a dû enchainer directement sur la saison suivante. Une situation très compliquée pour Thomas Tuchel et ses hommes. Pas du tout épargné par les pépins physiques, le PSG réalise un début de saison poussif avec déjà deux défaites en phase de groupes de la Ligue des Champions. Des contre-performances qui pourraient coûter la place de Thomas Tuchel. Alors que son coach serait en danger quant à son avenir, Angel Di Maria a tenu à faire passer un message fort. A en croire El Fideo , les joueurs du PSG comptent toujours sur Thomas Tuchel et n'ont pas l'intention de le lâcher.

«C'est un grand entraineur, il a toute notre confiance»