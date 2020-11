Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 8 novembre 2020 à 8h15 par T.M.

En fin de contrat avec le PSG, Angel Di Maria n’a pas caché sa volonté de continuer avec le club de la capitale, interpellant ainsi sa direction à ce sujet.

En l’absence de Neymar et Kylian Mbappé, le PSG peut compter sur Angel Di Maria. Ce samedi, contre Rennes, c’est lui qui a en grande partie porté le club de la capitale lors de la victoire (3-0). Alors que cette belle histoire dure désormais depuis 2015, un point d’interrogation est toutefois présent pour l’avenir. En effet, El Fideo est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre en juin prochain. A moins qu’il ne prolonge d’ici là. C’est d’ailleurs ce à quoi s’attèlerait Leonardo. Dernièrement, Footmercato assurait que des discussions avaient débuté pour offrir un nouveau contrat de 2 ans à Di Maria.

« J’aimerais finir ma carrière en Europe à Paris »