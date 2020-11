Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait passé à l’action pour Angel Di Maria !

Publié le 5 novembre 2020 à 21h15 par T.M.

Au même titre que pour Neymar et Kylian Mbappé, Leonardo aurait décidé de s’activer pour boucler la prolongation d’Angel Di Maria.

Si le mercato est actuellement fermé, Leonardo ne manque toutefois pas de dossiers chauds. Et le directeur sportif du PSG est notamment occupé par les prolongations des stars du club de la capitale. Depuis plusieurs semaines désormais, ce sont les cas de Neymar et de Kylian Mbappé qui sont au centre des discussions. Alors que les deux joyaux parisiens sont sous contrat jusqu’en 2022, une prolongation est évoquée pour permettre au PSG de conserver le plus longtemps possible ses joyaux. Mais Neymar et Mbappé ne sont pas les seuls à être concernés par un nouveau contrat. Cela vaut également pour Angel Di Maria, lui dont la situation est plus urgente puisqu’il est dans sa dernière année avec les Parisiens.

2 ans de plus pour Di Maria ?