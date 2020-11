Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola pour chambouler les plans de Leonardo ?

Publié le 8 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Le PSG serait sur les rangs pour accueillir Mauricio Pochettino pour la succession de Thomas Tuchel. Cependant, Pep Guardiola pourrait indirectement contrecarrer les plans de Leonardo.

Malgré la victoire du PSG face au Stade Rennais sur la pelouse du Parc des princes (3-0) samedi soir, Thomas Tuchel ne serait pas pour autant assuré de finir la saison sur le banc parisien. En effet, sa relation avec Leonardo est si froide qu’un licenciement pourrait avoir lieu lors de la trêve internationale. RMC Sport assurait récemment qu’une réunion au sommet aurait lieu durant cette période afin de trancher pour l’avenir de Tuchel. Quel serait son remplacement ? Mauricio Pochettino serait une option cependant difficilement atteignable.

Pochettino pour prendre la suite de Guardiola à City ?