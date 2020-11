Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel sait ce qui lui reste à faire pour sauver son poste !

Publié le 8 novembre 2020 à 4h15 par A.M.

Sous pression pour son avenir, Thomas Tuchel s'est vu fixer un ultimatum en coulisses. Il faudra battre le RB Leipzig le 24 novembre.

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel pourrait bien quitter son poste plus tôt que prévu. Et pour cause, le début de saison du club de la capitale inquiète. Les deux défaites en Ligue des Champions contre le RB Leipzig et Manchester United placent le PSG dans une position délicate, tandis que le technicien allemand est pointé du doigt pour certains choix. Malgré tout, selon les informations de L'Equipe , l'état-major parisien ne devrait pas prendre de décision durant la trêve internationale. Selon Jérôme Rothen, c'est même le match contre Leipzig le 24 novembre qui sera décisif.

Un ultimatum pour Tuchel ?