Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar peut encore bouleverser le projet QSI !

Publié le 8 novembre 2020

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel sur le banc du PSG semble s’assombrir de semaine en semaine, Neymar afficherait déjà une préférence en coulisses sur l’identité de son successeur.

De quoi sera fait l’avenir de Thomas Tuchel, très contesté pour ses choix tactiques actuels et en fin de contrat en juin prochain avec le PSG ? Le sort du technicien allemand semble déjà scellé, et la question est plutôt de savoir à quel moment de la saison il sera remercié par ses dirigeants. Pour lui succéder, trois pistes semblent aujourd’hui se dégager : Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino et Thiago Motta. Neymar, la grande star du PSG version QSI, aurait un avis bien tranché sur la question…

Neymar voudrait Motta en prochain entraîneur

Comme l’a indiqué le média italien Sport Mediaset samedi, Neymar pousserait en interne pour que Thiago Motta devienne le successeur de Thomas Tuchel au PSG. Ancien coéquipier de l’Italien dans la capitale, le numéro 10 brésilien serait déjà convaincu par son potentiel d’entraîneur et voudrait voir Motta prendre place sur le banc du PSG dans les prochains mois. Reste à savoir si l’opinion de Neymar sera suivie par ses dirigeants…