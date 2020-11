Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménès a une idée très claire pour l'avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 7 novembre 2020 à 16h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Thomas Tuchel s'inscrit en pointillés du côté du PSG, Pierre Ménès estime que le club de la capitale doit profiter de la trêve internationale pour se séparer de l'Allemand.

Compte tenu du début de saison réalisé par le Paris Saint-Germain, l'avenir de Thomas Tuchel est régulièrement discuté. Et pour cause, bien que le PSG soit leader de Ligue 1, les deux défaites en Ligue de Champions contre Leipzig et Manchester United placent le club de la capitale dans une situation délicate pour la qualification en huitième de finale. Cependant, la direction parisienne aurait décidé d'accorder un peu de répit à son entraîneur qui ne joue pas sa place contre le Stade Rennais ce samedi soir. En revanche, en cas de nouvelle défaite face à Leipzig le 24 novembre prochain, Thomas Tuchel serait en très grand danger. Interrogé sur ce dossier, Pierre Ménès n'attendrait pas si longtemps pour se séparer de l'Allemand.

«Si j’étais dirigeant du PSG, je profiterais de cette trêve internationale pour changer»