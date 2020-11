Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Pogba totalement relancé ?

Publié le 8 novembre 2020 à 8h30 par D.M. mis à jour le 8 novembre 2020 à 8h31

Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba ne rentrerait plus dans les plans du Real Madrid. Mais le milieu de terrain n’aurait pas perdu espoir de rejoindre la formation madrilène.

Discret lors du dernier mercato estival en raison de difficultés financières, le Real Madrid entend frapper un grand coup l’été prochain. Plusieurs profils ont d’ores et déjà été ciblés par le club espagnol. Joueur du PSG, Kylian Mbappé serait la grande priorité du président Florentino Perez. Mais le Real Madrid aurait également l’intention de recruter un milieu de terrain et aurait jeté son dévolu sur le jeune international français, Eduardo Camavinga. Un temps envisagée par la formation merengue , la piste menant à Paul Pogba aurait été écartée par la direction madrilène. Mais à en croire certains médias espagnols, ce dossier pourrait revenir au premier plan.

Pogba voudrait toujours rejoindre le Real Madrid