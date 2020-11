Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Vinicius Junior dévoile une piste pour son avenir !

Publié le 7 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Alors que le Real Madrid a les yeux fixés sur Kylian Mbappé, Vinicius Junior pourrait en faire les frais. L'ailier pourrait être inclus dans l'opération. L'international brésilien a partagé ses envies pour la suite de sa carrière.

Les grandes manœuvres se rapprochent. Alors que le Real Madrid n'a pas investi lors du dernier mercato, l'histoire ne devrait pas se répéter l'été prochain. Les Merengue prépareraient d'ailleurs de gros coups sur le marché des transferts. D'abord au milieu de terrain où Paul Pogba et Eduardo Camavinga pourraient être les principales pistes. Mais aussi et surtout en attaque. Zinédine Zidane souhaiterait recruter un nouveau numéro 9. Erling Haaland et Kylian Mbappé seraient les priorités. Et pour convaincre le PSG de lâcher sa pépite, le Real Madrid pourrait mettre Vinicius Jr sur la table.

Un retour à Flamengo... pour la fin de sa carrière