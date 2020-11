Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un attaquant de Zidane prend une grande décision sur son avenir !

Publié le 7 novembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Un an et demi après son arrivée en provenance de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic n'entre déjà plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. S'il a refusé de partir cet été, l'international serbe serait désormais fataliste sur son avenir chez les Merengues...

Recruté lors de l'été 2019 pour un montant de 60M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, Luka Jovic n'a jamais su répondre aux espoirs placés en lui, et apparait désormais comme l'un des plus gros flops du Real Madrid de ces dernières années. En 31 rencontres toutes compétitions confondues, l'attaquant international serbe n'a inscrit que deux buts et délivrés deux passes décisives. Un rendement famélique, bien loin de Karim Benzema, dont il était censé être le digne successeur. Poussé vers la sortie dès cet été, Luka Jovic avait refusé de quitter la Maison Blanche, convaincu qu'il pouvait encore s'imposer au Real Madrid. Toutefois, alors qu'il ne dispose désormais plus que d'un temps de jeu relativement faible, l'ancien buteur de Benfica se serait fait une raison...

Luka Jovic prêt à quitter le Real Madrid ?