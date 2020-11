Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour ce dossier chaud, il va falloir être patient

Publié le 8 novembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Face à son faible temps de jeu au Real Madrid, Isco pourrait rebondir à Everton. Le milieu espagnol retrouverait un entraîneur qu'il connaît bien. Mais aucune discussion n'existerait entre les deux clubs.

La victime de Cadix. Titulaire face à l'équipe d'Alvaro Cervera, Isco a payé la mauvaise performance du Real Madrid. L'international espagnol a d'abord été remplacé à la mi-temps avant d'être privé de Clasico. Depuis, le temps de jeu du joueur de 28 ans s'est encore réduit. D'ailleurs, Isco a ironisé sur ses rares minutes sur le pré. Alors que le milieu ne semble plus entrer dans les plans de son entraîneur, Zinédine Zidane ne l'enterre pas. « J'insiste avec lui pour qu'il continue à travailler. Il traverse un moment compliqué, mais il a eu de très bons moments aussi, je ne vais pas l'occulter. Il aura l'occasion de se montrer » , a tempéré le technicien français avant le déplacement à Valence dimanche.

Isco à Everton, rien de concret