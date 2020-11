Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Comment l’OM a manqué le coche pour une star de Klopp…

Publié le 8 novembre 2020 à 0h45 par Th.B.

Arrivant tout droit du Brésil à 18 ans, Roberto Firmino avait été repéré par un ancien joueur qui l’avait accompagné à Marseille pour passer un test à l’OM. En raison de l’absence d’un accord global au sein de la direction, cette opération ne s’est pas concrétisée.

Il y a de cela quelques années, l’OM aurait pu s’attacher les services de l’une des plus grandes stars de Premier League. En effet, dans le cadre du recrutement de pépites sud-américaines, l’Olympique de Marseille avait mis à l’essai un certain Roberto Firmino en 2009. Impressionné par le talent du désormais attaquant de Liverpool, l’ancien joueur professionnel Maeda l’avait accompagné à Marseille dans l’optique de lui faire passer un test. Ce qui aurait pu être la première expérience européenne de Firmino qui s’est finalement engagé en faveur de Hoffenheim en 2011. Maeda s’est livré à Canal+ sur cet épisode.

« Tous les techniciens autour du terrain aimaient Roberto, mais… »