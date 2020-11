Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ça chauffe en interne pour Luis Campos !

Publié le 8 novembre 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors que le LOSC connaît des tensions en interne avec un désaccord entre Luis Campos et la direction, un proche du conseiller sportif aurait quitter le club.

Après une belle expérience à Monaco, Luis Campos a rejoint le LOSC en 2017. Trois ans plus tard, cette aventure commune serait sur le point de se conclure. En désaccord avec sa direction et notamment avec Marc Ingla, directeur général de Lille, le Portugais aurait demandé de quitter le club. Un proche du LOSC aurait d'ailleurs confirmé cette décision au Parisien : « Entre Luis et le LOSC, c'est terminé. Et même un départ d'Ingla n'infléchirait pas sa position » . Luis Campos se chercherait même une porte de sortie et serait proche de rebondir à l'AS Roma.

Olivier Gagne, premier départ