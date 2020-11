Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Luis Campos a déjà tout prévu...

Publié le 5 novembre 2020 à 23h30 par A.C.

Annoncé tout proche d’un départ du LOSC, Luis Campos aurait déjà une piste claire pour son avenir.

Pour certains, il est l’architecte des succès du LOSC, comme de l’AS Monaco par le passé. Mais le nord de la France semble avoir lassé Luis Campos. De plus en plus de sources évoquent en effet un départ de plus en plus probable pour le Portugais, qui n’aurait plus aucune envie de travailler avec Marc Ingla, le directeur général du LOSC. « Entre Luis et le LOSC, c'est terminé. Et même un départ d'Ingla n'infléchirait pas sa position » a récemment déclaré une source proche du LOSC, au Parisien , concernant la situation de Campos.

Campos déjà proche de l’AS Roma