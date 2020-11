Foot - OM

OM - Malaise : André Villas-Boas envoie un message très fort à Dimitri Payet !

Publié le 7 novembre 2020 à 19h45 par A.M.

En grande difficulté depuis le début de saison, Dimitri Payet peut toutefois compter sur le soutien de son entraîneur, André Villas-Boas.

Depuis le début de saison, Dimitri Payet n'est que l'ombre de lui-même. Le numéro 10 de l'OM semble hors de forme et ses prestations s'en ressentent. A tel point qu'après s'être passé des services du Réunionnais contre Manchester City en Ligue des Champions, André Villas-Boas a de nouveau laissé son joueur sur le banc au coup d'envoi du match à Strasbourg. Entré en jeu à la 65e minute, Dimitri Payet est toutefois à l'origine du but de Morgan Sanson qui offre la victoire aux Phocéens contre Strasbourg (1-0). Une situation qui enchante André Villas-Boas.

«C’est mérité parce que c’est dur pour lui»