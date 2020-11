Foot - OM

OM - Malaise : Gignac conseille Payet pour son passage à vide

Publié le 6 novembre 2020 à 23h30 par Th.B.

En grande difficulté sur ce début de saison notamment due à sa méforme physique, Dimitri Payet serait au coeur d’une mauvaise passe pour André-Pierre Gignac qui ne se fait pas de mouron pour son ancien coéquipier à l’OM.

Cette saison, Dimitri Payet c’est seulement un but toutes compétitions confondues, un carton rouge, et c’est à peu près tout. En effet, le milieu offensif de l’OM n’est pas à l’apogée de sa forme au niveau du football, mais aussi physiquement parlant. Une condition physique qui interroge et qui suscite de vives critiques de la part des observateurs. Ancien joueur de l’OM, André-Pierre Gignac ne sait que trop bien ce que c’est de traverser des périodes de doute à Marseille. Et pour lui, Payet est juste en manque de confiance.

« Je sais que l’environnement marseillais n’est pas facile »