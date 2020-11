Foot - OM

OM - Malaise : L’énorme attaque de cet ancien de l’OM contre Dimitri Payet !

Publié le 6 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Dans l’oeil du cyclone depuis plusieurs semaines déjà, Dimitri Payet n’a pas arrangé son cas face au FC Porto. Les critiques s’abattent un peu plus sur le joueur de l’OM et Pascal Olmeta n’a pas été tendre.

Leader de l’OM la saison dernière, Dimitri Payet est très loin d’avoir le rayonnement avec le club phocéen pour ce nouvel exercice. Affichant un niveau décevant, le protégé d’André Villas-Boas est au coeur des critiques pour ses prestations, mais aussi pour sa forme physique. Ils sont nombreux à lui reprocher son poids. « Il est au même poids que l'an dernier », expliquait toutefois dernièrement l’entraîneur de l’OM pour défendre son joueur. Mais les critiques ne se calment pas contre Payet. Ayant raté son penalty contre Porto, l’international français subit plus que jamais la foudre. Et ce jeudi, c’est Pascal Olmeta qui s’est lâché contre le joueur de l’OM et son poids.

« Ce n’est pas normal de faire 100 kilos »