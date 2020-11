Foot - OM

OM - Malaise : Les confidences de Villas-Boas sur son coup de gueule !

Publié le 6 novembre 2020 à 21h30 par Th.B.

Battus par Porto mardi soir (0-3), les joueurs de l’OM ont subi un virulent recadrage de la part d’André Villas-Boas. L’entraîneur du club marseillais en a dit plus sur la teneur de ce discours.

Comme il l’avait annoncé en conférence de presse, André Villas-Boas aurait eu une sérieuse discussion avec ses joueurs jeudi dans le cadre de la séance d’entraînement collective avec l’ensemble du groupe de l’OM. Battu pour la troisième fois en autant de rencontres en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a rendu une piètre copie mardi soir en s’inclinant 3 buts à 0 sur la pelouse de Porto. L’Équipe a révélé dans ses colonnes du jour que Villas-Boas n'a pas mâché ses mots en orientant son discours sur la honte éprouvée et l’obligation que les joueurs ont au niveau du respect envers le club phocéen. En marge de la rencontre de ce vendredi soir entre Strasbourg et l’OM, Villas-Boas s’est livré sur cet échange nécessaire.

« C’est notre responsabilité »