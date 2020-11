Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Isco prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 2 novembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022, Isco n'entre pas dans les plans de Zinedine Zidane, qui ne serait pas contre un départ de l'international espagnol. Après avoir tenté de regagner sa place au sein du onze de départ merengue, Isco aurait finalement décidé de quitter le club l'été prochain.

Arrivé en provenance de Malaga contre 30M€ lors de l'été 2013, Isco n'est désormais plus que l'ombre de lui-même. Victime de nombreuses blessures depuis 2016, l'international espagnol n'est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau, et n'entre désormais plus dans les plans de Zinedine Zidane, qui s'est fait une raison quant au niveau de son joueur. Le technicien français a ainsi demandé à Florentino Perez de rapatrier Martin Odegaard prématurément de son prêt à la Real Sociedad afin de renforcer le secteur offensif madrilène à moindre coût, alors que le président du Real Madrid avait affirmé qu'il n'y aurait aucune recrue cet été. Alors qu'il ne semble plus avoir d'avenir au Real Madrid, Isco se serait fait une raison...

Isco souhaiterait quitter le Real Madrid l'été prochain !