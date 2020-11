Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Paul Pogba est remis en cause !

Publié le 2 novembre 2020 à 0h00 par H.K.

Paul Pogba n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir, alors que son contrat chez les Red Devils court jusqu’en 2022. Et l’international français s’est fait fracasser par une légende de Manchester United, alors que le Real Madrid serait toujours dans la course pour le faire signer…

Paul Pogba continue de faire parler de lui dans la presse anglaise. Régulièrement lié à un départ de Manchester United ces derniers temps, l’international français n’aurait toujours pas pris de décision concernant son avenir, alors que les Red Devils souhaiteraient prolonger son contrat dans les prochaines semaines. Par ailleurs, plusieurs joueurs, dont Bruno Fernandes, voudraient voir la Pioche rester sur le long terme. Cependant, une légende du club ne semble pas apprécier.

« Ce n’est pas assez pour jouer au milieu à Manchester United »