Mercato - Arsenal : Aubameyang valide les arrivées de Partey et Gabriel !

Publié le 1 novembre 2020 à 22h40 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Arsenal s'est attaché les services de Thomas Partey et de Gabriel Magalhães. Interrogé sur ces arrivées, Pierre-Emerick Aubameyang a estimé qu'il s'agissait de très bonnes pioches.