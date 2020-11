Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La situation pourrait s’aggraver pour ce flop de Zidane…

Publié le 1 novembre 2020 à 23h30 par H.K.

Déjà en grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Luka Jovic pourrait encore voir sa situation empirer chez les Merengue, alors qu’il semble plus que jamais proche de la porte de sortie…

La situation de Luka Jovic semble s’empirer de jour en jour. Recruté contre 60M€ en 2019 en provenance de l’Eintracht Francfort, l’international serbe n’a pas du tout brillé au Real Madrid depuis qu’il y a posé ses valises. Avec un bilan très médiocre et des déboires extra-sportifs (notamment avec la justice Serbe, qui souhaiterait le condamner pour avoir bravé le confinement pendant la pandémie de Covid), Jovic a d’ores et déjà tout d’un flop chez les Merengue . Pourtant, Zinedine Zidane aurait souhaité le mettre à la porte cet été, avant que Borja Mayoral ne choisisse de s’en aller à l’AS Roma pour trouver du temps de jeu. Et la situation de Jovic ne devrait pas aller en s’améliorant…

Un temps de jeu de plus en plus réduit ?