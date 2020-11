Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris une première décision pour Tuchel !

Publié le 8 novembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même si le départ de Thomas Tuchel semble clairement de préciser au PSG, les hautes instances du club au Qatar ne devraient pas acter cette décision durant la trêve internationale.

Thomas Tuchel et le PSG, l’histoire devrait prendre fin dans les prochains mois ! En effet, entre ses choix tactiques très contestés, la fin de son contrat en juin prochain et ses rapports très froids avec Leonardo en interne, l’entraîneur allemand semble donc déjà promis au départ. La question consiste désormais à savoir à quel moment les hautes instances du PSG depuis Doha au Qatar décideront de lâcher Tuchel, et Jérôme Rothen semble avoir des informations précises à ce sujet.

« Il ne se passera rien pendant la trêve »