Mercato - PSG : Leonardo s’est fixé une grande priorité !

Publié le 8 novembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Même si l’actualité du moment au PSG est concentrée sur l’avenir de Thomas Tuchel, la priorité absolue de Leonardo serait de prolonger Kylian Mbappé ainsi que Neymar.

Leonardo est actuellement sur tous les fronts au PSG ! Le directeur sportif du club de la capitale doit gérer plusieurs dossiers épineux en même temps, entre la possible limogeage de Thomas Tuchel dans les semaines à venir, l’identité de son successeur, ou encore les différents dossiers sensibles de prolongation de contrat comme Kylian Mbappé, Neymar ou encore Angel Di Maria. Mais quel est le cas qui passe en priorité dans l’esprit de Leonardo au PSG ?

« Son objectif numéro 1, prolonger Neymar et Mbappé »