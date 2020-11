Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit une invitation…

Publié le 8 novembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Ancien compère de Lionel Messi au FC Barcelone, Luis Suarez ne rejette pas l’idée de voir l’attaquant argentin le rejoindre un jour du côté de l’Atlético de Madrid.

Après avoir souhaité claquer la porte du FC Barcelone au cours du mercato estival, de quoi sera fait l’avenir Lionel Messi ? Le légendaire attaquant argentin du Barça arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et une prolongation semble encore loin d’être actée malgré le départ de Josep Maria Bartomeu avec qui il était en guerre. Messi devrait donc recevoir de multiples propositions dans les mois à venir, et Luis Suarez, son ancien compère de l’attaque au FC Barcelone, aimerait bien le retrouver…

« Si à un moment donné, la possibilité se présente… »