Mercato - Barcelone : Quand les proches de Lionel Messi l'interpellent sur son avenir...

Publié le 7 novembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi pourrait partir librement en fin de saison. Tous deux partis l'été dernier, Luis Suarez et Arturo Vidal ont tenu à faire passer un message à La Pulga sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est toujours au coeur des interrogations. Lors du dernier mercato estival, La Pulga souhaitait imiter Luis Suarez (Atlético) et Arturo Vidal (Inter) et quitter le FC Barcelone, mais sa direction a préféré bloqué son départ. En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi pourra cette fois partir librement s'il ne prolonge pas avec le Barça dans les prochains mois. Interrogé sur l'avenir de son grand ami Lionel Messi, Luis Suarez a expliqué très clairement qu'il ne voulait pas influencer son choix.

«Leo est assez mature pour prendre les décisions qu'il doit prendre»

« Une arrivée possible de Lionel Messi à l'Atlético ? Je dirai toujours que Leo (Messi) est assez mature pour prendre les décisions qu'il doit prendre. Je ne lui demanderai jamais rien, au contraire, je défendrai toujours le fait que là où il est heureux, je suis heureux, qu'il prenne la décision qu'il doit prendre. Si, à un moment donné, la possibilité se présente, eh bien, faites-lui savoir que je vais évidemment lui parler merveilleusement du club. Mais plus tard, quand il est temps de lui demander quelque chose, je pense qu'il doit décider et où il est heureux, c'est le mieux » , a confié l'attaquant de l'Atlético lors d'un entretien accordé à AS . Après Luis Suarez, Arturo Vidal a également été questionné sur le futur de Lionel Messi.

«Si je vois Lionel Messi à l'Inter l'année prochaine ? On verra»