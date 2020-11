Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lâché par son vestiaire ? La réponse d'Herrera !

Publié le 8 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Grandement critiqué ces dernières semaines, Thomas Tuchel a signé une victoire convaincante avec le PSG ce samedi contre le Stade Rennais (3-0), et peut compter sur le soutien de son effectif, comme l'a affirmé Ander Herrera.

Si le PSG a repris la tête de la Ligue 1 ces dernières semaines, c'est en Ligue des Champions que les performances déçoivent. Avec deux défaites en trois journées, les Parisiens sont en grande difficulté, et la réception de Leipzig fin novembre apparaît d'ores et déjà comme une finale, que ce soit pour le PSG ou pour Thomas Tuchel. Alors qu'il a entamé sa dernière année de contrat, le technicien allemand doit faire face aux nombreuses critiques, et l'espoir d'une prolongation semble s'être envolé depuis bien longtemps. Toutefois, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund peut toujours compter sur le soutien de son effectif, à défaut de l'avoir de la part de Leonardo.

« On est tous ensemble, il n’y a pas de problème »