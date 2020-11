Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’issue du feuilleton Sergio Ramos déjà connue ?

Publié le 8 novembre 2020 à 10h30 par T.M.

Au Real Madrid, la prolongation de Sergio Ramos est le dossier chaud du moment. Libre en fin de saison, l’Espagnol devrait toutefois bel et bien continuer avec la Casa Blanca. Explications.

Quand il est sur le terrain, Sergio Ramos change tout pour le Real Madrid. A 34 ans, le défenseur central espagnol est l’âme de cette équipe de Zinedine Zidane et sa présence est un atout en plus. Néanmoins, actuellement, l’incertitude plane concernant l’avenir du capitaine merengue. En effet, Sergio Ramos est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre à l’issue de cet exercice. De quoi d’ores et déjà intéresser plusieurs cadors européens, à l’instar du PSG. Pour le Real Madrid, il faut donc se pencher sur la question de la prolongation de l’Espagnol. Et malgré certaines divergences, une issue positive serait attendue dans ce feuilleton qui prend petit à petit de l’ampleur dans la capitale ibérique.

Vers une prolongation de Sergio Ramos ?